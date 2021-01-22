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Угорщина уклала контракт на поставки російської вакцини від COVID

Будапешт, П'ятниця 22 січня 2021 10:59
Угорщина уклала контракт на поставки російської вакцини від COVID
Фото: Петер Сійярто (VISITA_OFICIAL_DEL_MINISTRO_DE_HUNGRÍA)
Автор: РБК-Україна

Угорщина підписала контракт на поставки російської вакцини від COVID. Очікується, що вакцина "Супутник V" надійде в три етапи.

Про це на прес-конференції в Москві заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає hvg.hu.

За його словами, контракт було підписано у ніч на 22 січня. Він також зазначив, що Будапешт і Москва вели переговори протягом двох з половиною місяців. Сійярто додав, що поставки вакцини "Супутник V" будуть здійснюватися в три етапи. Інших подробиць міністр не надав, але пообіцяв, що вони з'являться протягом дня.

Сійярто пояснив закупівлю російської вакцини тим, що щодня від COVID-19 в Угорщині помирають близько сотні людей. А національний карантин завдає збитків на 10 млрд форинтів (34 млн доларів) кожен день.

Сійярто підкреслив, що прискорення вакцинації захистить життя угорців і дасть шанс повернутися в нормальне русло.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина схвалила COVID-вакцини AstraZeneca і "Супутник V".

Також повідомлялося, що Росія в січні почне поставки COVID-вакцини на окупований Донбас.

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