Угорщина уклала контракт на поставки російської вакцини від COVID

Фото: Петер Сійярто (VISITA_OFICIAL_DEL_MINISTRO_DE_HUNGRÍA)

Угорщина підписала контракт на поставки російської вакцини від COVID. Очікується, що вакцина "Супутник V" надійде в три етапи.

Про це на прес-конференції в Москві заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає hvg.hu.

За його словами, контракт було підписано у ніч на 22 січня. Він також зазначив, що Будапешт і Москва вели переговори протягом двох з половиною місяців. Сійярто додав, що поставки вакцини "Супутник V" будуть здійснюватися в три етапи. Інших подробиць міністр не надав, але пообіцяв, що вони з'являться протягом дня.

Сійярто пояснив закупівлю російської вакцини тим, що щодня від COVID-19 в Угорщині помирають близько сотні людей. А національний карантин завдає збитків на 10 млрд форинтів (34 млн доларів) кожен день.

Сійярто підкреслив, що прискорення вакцинації захистить життя угорців і дасть шанс повернутися в нормальне русло.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина схвалила COVID-вакцини AstraZeneca і "Супутник V".

Також повідомлялося, що Росія в січні почне поставки COVID-вакцини на окупований Донбас.