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Венгрия может начать вакцинацию российским COVID-препаратом на следующей неделе

Будапешт, Пятница 05 февраля 2021 11:40
Венгрия может начать вакцинацию российским COVID-препаратом на следующей неделе
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране в скорее начнется вакцинация населения против коронавируса российским препаратом "Спутник V". Кампания может начаться уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

В январе Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о "Спутник V". После этого Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение российского препарата.

В общей сложности для населения этой страны будут доступны сразу пять вакцин. В частности это препараты: "Спутник V", Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm.

Напомним, 22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа.

После этого, 2 февраля, Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В страну доставили 40 тысяч доз препарата, что позволит вакцинировать 20 тысяч жителей Венгрии.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство распорядилось начать строительство завода по производству COVID-вакцин.

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