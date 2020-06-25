Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)

Також угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на будівництво дороги

Угорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками, що утворилися в західних областях. Також країна запропонувала фінансову допомогу для будівництва доріг у Закарпатській області.

Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто на брифінгу.

Сійярто зазначив, що угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на дороги.

"Ми дуже сподіваємося, що ці гроші будуть використані і дороги будуть побудовані", - сказав він.

Міністр зазначив, що уряд Угорщини розробив ряд заходів для боротьби проти паводків.

"Якщо Угорщина може допомогти, ми готові це зробити", - додав він.

Нагадаємо, зараз західні області України страждають від сильних паводків, які утворилися через значні дощі. Зокрема, мешканців Львова просять у найближчі дні утриматись від поїздок в Карпати.

Зазначимо, уряд України виділить понад 1 мільярда гривень на ліквідацію наслідків повеней.

Крім того, на Дністрі очікується максимальний паводок, рівень води на Прикарпатті може піднятися до 9 метрів.

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Автор: Анастасия Рокитна