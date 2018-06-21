Угорщина, Чехія, Польща і Словаччина оголосили бойкот міні-саміту ЄС

Під час якого заплановане обговорення міграційної політики блоку

Країни "Вишеградської четвірки" - Угорщина, Чехія, Польща та Словаччина - оголосили бойкот міні-саміту Євросоюзу в неділю в Брюсселі, під час якого заплановане обговорення міграційної політики блоку. Про це у четвер, після зустрічі з лідерами чотирьох країн заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

Так, на міні-саміті канцлер Німеччини Ангела Меркель прагне домовитися про загальноєвропейські заходи для подолання міграційної кризи, які, як вона сподівається, зможуть задовольнити її партнерів по коаліції Християнсько-соціальний союз. ХСС виставив ультиматум Меркель та вимагає до кінця місяця знайти рішення на рівні ЄС, яке б зупинило потік мігрантів до Німеччини.

Чотири східноєвропейські держави виступають категорично проти закликів західних держав ЄС прийняти шукачів притулку відповідно до визначених квот.

У недільному саміті візьмуть участь десять країн ЄС, включаючи Італію і Грецію, куди прибувають більшість мігрантів з Північної Африки.

"Ми розуміємо, що в деяких країнах існують внутрішньополітичні труднощі, але це не має призводити до загальноєвропейського поспіху. Ми розуміємо, що в неділю буде міні-саміт, але ми хотіли б чітко заявити: прем'єр-міністри "Вишеградської четвірки" погодилися, що вони не візьмуть в ньому участь", - заявив Віктор Орбан.

Угорський лідер сказав, що Європі слід зосередитися на питаннях, пов'язаних з міграцією, у яких може бути досягнуто згоди, наприклад, на захисті кордонів і створенні таборів для мігрантів за межами ЄС.

"У питаннях, щодо яких немає згоди, немає сенсу поспішати", - сказав Орбан.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що чотири держави говорять в унісон щодо проблеми мігрантів.

"Через чотири дні відбудеться повноцінне засідання Європейської ради. Отже, давайте просто скажемо, що ми не належимо до цієї "групи любителів мігрантів", і ми не хочемо брати в цьому участь", - заявив Моравецький.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп пообіцяв вжити заходів, щоб припинити політику розділення сімей нелегальних мігрантів, аби "зберегти сім'ї разом".