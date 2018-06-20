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Трамп пообіцяв припинити політику розділення сімей мігрантів

НовиниПолітика    20.06.2018 - 19:55
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Департамент внутрішньої безпеки підготував наказ про припинення політики

Президент США Дональд Трамп пообіцяв вжити заходів, щоб припинити політику розділення сімей нелегальних мігрантів, аби "зберегти сім'ї разом". Про це Трамп повідомив журналістам у Білому домі, передає BBC.

"Я скоро підпишу дещо, ми зробимо це", - сказав Трамп.

За його словами, Департамент внутрішньої безпеки підготував наказ про припинення політики. Водночас його формулювання і зміст наразі невідомі.

Зазначається, що відповідно до політики «нульової толерантності» адміністрації Трампа з 5 травня по 9 червня була розділена низка сімей мігрантів, які перебувають нелегально у США.

Зокрема, від 346 батьків були відокремлені 2 342 дитини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив, що лідери кількох європейських країн проведуть неформальні переговори з питання мігрантів, напередодні саміту Європейського Союзу.

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Теги публікації: Дональд Трамп, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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