В Угорщині зафіксували перші два випадки зараження коронавірусом

Фото: Віктор Орбан (miniszterelnok.hu)

Зараз хворі пацієнти доставлені в медичний заклад

В Угорщині були зареєстровані перші два випадки зараження новим типом коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Facebook.

Він повідомив, що хворі пацієнти були доставлені в медичний заклад.

"У нас є перший випадок коронавіруса, фактично це два пацієнти, які були доставлені в медичний заклад через коронавірусну інфекцію", - сказав Орбан.

Нагадаємо, кількість загиблих від спалаху коронавірусу в Італії збільшилася на 28 за останню добу. За даними Служби цивільного захисту Італії, станом на вечір 4 березня кількість заражених коронавірусом нового типу в країні становить майже 3090, тоді як у вівторок було відомо про 2263 хворих.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість заражень коронавірусом COVID-19 у Великобританії збільшилася на 34 за день. Таким чином загальна кількість заражених в країні досягла 85 осіб.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що, за прогнозами головного медичного директора Англії Кріса Уітті, коронавірусом COVID-19 можуть одночасно захворіти до 20% громадян Британії. За його словами, значна кількість випадків зараження вірусом у Великобританії проявиться через шість тижнів.