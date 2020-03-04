За день кількість випадків коронавірусу в Британії збільшилася майже вдвічі

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Кількість заражених британців збыльшилася до 85 осіб

Кількість заражень коронавірусом COVID-19 у Великобританії збільшилося на 34 за один день. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DailyExpress.

Таким чином, загальне число інфікованих у країні досягло 85 осіб.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я і соціального забезпечення Британії, на коронавірус було протестовано 16 тис. 599 осіб. З них - 16 тис. 574 показали негативний результат, ще у 85 британців вірус підтвердився.

Також повідомляється, що коронавірус діагностували у двох громадян Шотландії, ще один випадок був підтверджений у Манчестері.

Нагадаємо, раніше Англія присвоїла епідемії коронавірусу COVID-19 найвищий рівень небезпеки.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що, за прогнозами головного медичного директора Англії Кріса Уітті, коронавірусом COVID-19 можуть одночасно захворіти до 20% громадян Британії. За його словами, значну кількість випадків зараження вірусом Великобританія, ймовірно, побачить через шість тижнів.

Станом на ранок 4 лютого, коронавірусом у світі заразилися понад 93 тис. осіб. Від інфекції померли майже 3,2 тис. громадян.