ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За день кількість випадків коронавірусу в Британії збільшилася майже вдвічі

Новини » В світі     04.03.2020 - 16:56
За день кількість випадків коронавірусу в Британії збільшилася майже вдвічі
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Кількість заражених британців збыльшилася до 85 осіб

Кількість заражень коронавірусом COVID-19 у Великобританії збільшилося на 34 за один день. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DailyExpress.

Таким чином, загальне число інфікованих у країні досягло 85 осіб.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я і соціального забезпечення Британії, на коронавірус було протестовано 16 тис. 599 осіб. З них - 16 тис. 574 показали негативний результат, ще у 85 британців вірус підтвердився.

Також повідомляється, що коронавірус діагностували у двох громадян Шотландії, ще один випадок був підтверджений у Манчестері.

Нагадаємо, раніше Англія присвоїла епідемії коронавірусу COVID-19 найвищий рівень небезпеки.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що, за прогнозами головного медичного директора Англії Кріса Уітті, коронавірусом COVID-19 можуть одночасно захворіти до 20% громадян Британії. За його словами, значну кількість випадків зараження вірусом Великобританія, ймовірно, побачить через шість тижнів.

Станом на ранок 4 лютого, коронавірусом у світі заразилися понад 93 тис. осіб. Від інфекції померли майже 3,2 тис. громадян.

Італія закрила всі школи та виші в країні через коронавірус Коронавірусом заразився чиновник ЄС
Новини України ВеликобританияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся