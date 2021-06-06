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Жителі Венеції виступили проти повернення круїзних лайнерів

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Венеція, Неділя 06 червня 2021 14:00
Жителі Венеції виступили проти повернення круїзних лайнерів Фото: Протести в Венеції (скріншот Youtube/Global News)
Автор: Наталья Скороход

Жителі Венеції виступили проти повернення круїзних лайнерів, після того як перший лайнер з'явився в водах. Вони вийшли на протести.

Об этом сообщает ВВС.

Деякі жителі Венеції сіли в човни і вишикувалися в чергу на вулицях в знак протесту. Вони виступають проти того, щоб в Венецію поверталися круїзні лайнери після тривалої відсутності їх через коронавірус.

У березні Венеція оголосила про заборону на використання великих суден, в тому числі круїзних лайнерів і морських контейнерів, через побоювання жителів з приводу забруднення і підводної ерозії.

Заборона набуде чинності тільки після того, як будуть побудовані нові термінали для прокладки нових маршрутів в центрі міста.

В цілому відзначається, що не всі жителі проти повернення лайнерів. Деякі люди вітали повернення туристичного сезону і нових робочих місць.

Нагадаємо, що в Італії пом'якшують карантин. Там хворих на коронавірус стало менше.

Раніше повідомлялося, що Англія прискорює вакцинацію від коронавірусу. Їм не терпиться відмовитися від обмежень.

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