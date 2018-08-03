У Венесуелі легалізований комерційний обмін валюти

Влада розраховує, що цей захід допоможе залучити інвестиції в країну

Влада Венесуели послабила контроль над обміном валюти на тлі важкої економічної кризи в країні, зокрема був легалізований комерційний обмін валюти. Про це повідомляє DW.

Зазначено, що в четвер, 2 серпня, Конституційна асамблея Венесуели проголосувала за легалізацію комерційного обміну валюти в країні. До цього моменту обмін перебував під контролем держави.

Також повідомляється, що з 2003 комерційний обмін валюти був заборонений, а єдиним органом, який має право змінювати валюту, був Центральний банк.

Відзначається, що громадяни країни тепер зможуть купувати іноземну валюту у відділеннях, які отримали держліцензію. Влада розраховує, що цей захід послабить тиск на економіку в умовах гіперінфляції і допоможе залучити інвестиції у країну.

Однак опозиція вважає, що справжньою метою прийнятого законопроекту є отримання контролю уряду над грошовими переказами з-за кордону.

Відзначимо, що криза в Венесуелі загострилася через падіння світових цін на нафту. У країні не вистачає продовольства, медикаментів і предметів першої необхідності. Згідно з останніми прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), рівень інфляції у Венесуелі в поточному році складе 1 млн відсотків, економіка може обвалитися на 18 відсотків.

Нагадаємо, агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела в Білому домі, повідомило, що президент США Дональд Трамп в серпні 2017 року запитав своїх радників, чому Штати не можуть здійснити військове вторгнення до Венесуели.

Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз 28 травня прийняв рішення про введення нового пакету санкцій проти чиновників Венесуели у зв'язку з переобранням на черговий термін президента Ніколаса Мадуро.