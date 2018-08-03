В Венесуэле легализован коммерческий обмен валюты

Власти рассчитывают, что эта мера поможет привлечь инвестиции в страну

Власти Венесуэлы ослабили контроль над обменом валюты на фоне тяжелейшего экономического кризиса в стране, в частности был легализован коммерческий обмен валюты. Об этом сообщает DW.

Указано, что в четверг, 2 августа, Конституционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за легализацию коммерческого обмена валюты в стране. До этого момента обмен находился под контролем государства.

Также сообщается, что с 2003 коммерческий обмен валюты был запрещен, а единственным органом, имеющим право менять валюту, был Центральный банк.

Отмечается, что граждане страны теперь смогут приобретать иностранную валюту в отделениях, получивших гослицензию. Власти рассчитывают, что эта мера ослабит давление на экономику в условиях гиперинфляции и поможет привлечь инвестиции в страну.

Однако оппозиция полагает, что истинной целью принятого законопроекта является получение контроля правительства над денежными переводами из-за рубежа.

Отметим, что кризис в Венесуэле обострился из-за падения мировых цен на нефть. В стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), уровень инфляции в Венесуэле в текущем году составит 1 млн процентов, экономика может обвалиться на 18 процентов.

Напомним, агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Белом доме, сообщило, что президент США Дональд Трамп в августе 2017 года спросил своих советников, почему Штаты не могут осуществить военное вторжение в Венесуэлу.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз 28 мая принял решение о введении нового пакета санкций против чиновников Венесуэлы в связи с переизбранием на очередной срок президента Николаса Мадуро.