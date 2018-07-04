Трамп рассматривал возможность вторжения в Венесуэлу, - Bloomberg

Трамп в 2017 году спросил своих советников, почему США не могут осуществить военное вторжение в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года спросил своих советников, почему США не могут осуществить военное вторжение в Венесуэлу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в Белом доме.

"Учитывая рост угрозы мировой безопасности со стороны Венесуэлы, почему США не могут просто вторгнуться в эту страну?", - спросил Трамп.

По данным источника Bloomberg, тогда эту идею Трампа раскритиковали Рекс Тиллерсон и советник Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт МакМастер. Отметим, что оба уже не работают в американском правительстве.

Агентство АР сообщило, что в свою очередь МакМастер и другие объяснили Трампу в течение пяти минут, какие риски несло бы за собой соответствующее решение. В свою очередь Трамп вспомнил о похожих успешных операциях в Панаме и Гренаде в 1980 годах.

Также отмечается, что идея о вторжении в Венесуэлу еще некоторое время держалась в голове Трампа, и он обсуждал ее с президентом Колумбии Хуаном Мануельом Сантосом и еще четырьмя лидерами Латинской Америки.

Напомним, в конце мая президент Венесуэлы Николас Мадуро выслал из страны временного поверенного в делах Соединенных Штатов Тодда Робинсона и его заместителя. Мадуро обвинил дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны и заговоре против венесуэльского правительства.

В свою очередь на следующий день США объявили двух дипломатов из Венесуэлы персонами нон грата.