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Интервью

ЕС ввел санкции против Венесуэлы из-за переизбрания Мадуро

НовостиПолитика    28.05.2018 - 22:30
Фото: Николас Мадуро (kremlin.ru)
Фото: Николас Мадуро (kremlin.ru)

Совет ЕС по иностранным делам требует провести в Венесуэле новые выборы

Европейский союз в понедельник, 28 мая 2018 года, принял решение о введении нового пакета санкций против чиновников Венесуэлы в связи с переизбранием на очередной срок президента Николаса Мадуро. Об этом свидетельствует заявление глав МИД стран ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что венесуэльским чиновникам, вошедшим в санкционный список, запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их активы будут заморожены.

Указано, что сам список будет обнародован в июне.

"ЕС будет действовать быстро, в соответствии с установленными процедурами, для принятия дополнительных целенаправленных ограничительных мер", - подчеркивается заявлении министров.

Кроме того, Совет Евросоюза по иностранным делам выдвинул требование провести в Венесуэле новые выборы, которые будут соответствовать международным демократическим стандартам. Отмечается также, что санкции никак не затронут страдающее от глубокого экономического кризиса население страны.

Напомним, ранее по меньшей мере 14 стран анонсировали отзыв своих послов из Венесуэлы после проведения в стране президентских выборов, в ходе которых Николас Мадуро был переизбран президентом. Страны не признают легитимность этих выборов.

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Теги публикации: Венесуэла, Николас Мадуро, Санкции против России  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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