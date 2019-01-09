Венесуела подала скаргу на США до СОТ

Каракас вважає, що деякі нормативні акти США суперечать генеральним угодами між країнами
Венесуела звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргою на дії Сполучених Штатів щодо венесуельських товарів і послуг, які обмежують торгівлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті СОТ.
Каракас вважає, що деякі нормативні акти США суперечать Генеральним угодами з тарифів і торгівлі та торгівлі послугами.
"Венесуела стверджує, що деякі закони і положення США щодо товарів венесуельського походження, ліквідності венесуельського державного боргу, транзакцій в цифровий валюті Венесуели і списку спеціально виділених громадян і блокованих осіб, суперечать Генеральній угоді з тарифів і торгівлі та Генеральній угоді з торгівлі послугами", - йдеться в повідомленні
Венесуела також звинувачує США у спробі "економічно ізолювати" її.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США 8 січня посилило санкції проти Венесуели. До нового списку потрапили сім громадян країни, 23 компанії і один літак. У відомстві повідомили, що компанії та особи, які потрапили до списку санкцій, було втягнуто у корупційну схему, за якою використовувалися переваги практики уряду Венесуели з обміну валюти.