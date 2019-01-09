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Венесуэла подала жалобу на США во ВТО

Новости » Политика    09.01.2019 - 03:35
Венесуэла подала жалобу на США во ВТО
Фото: флаг Венесуэлы (из открытых источников)

Каракас считает, что некоторые нормативные акты США противоречат генеральным соглашениям между странами

Венесуэла обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия Соединенных Штатов в отношении венесуэльских товаров и услуг, которые ограничивают торговлю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте ВТО.

Каракас считает, что некоторые нормативные акты США противоречат Генеральным соглашениям по тарифам и торговле и торговле услугами.

"Венесуэла утверждает, что некоторые законы и положения США, касающиеся товаров  венесуэльского происхождения, ликвидности венесуэльского государственного долга, транзакций в цифровой валюте Венесуэлы и списка специально выделенных граждан и блокированных лиц, противоречат Генеральному соглашению по тарифам и торговле и Генеральному соглашению по торговле услугами", - говорится в сообщении.

Венесуэла также обвиняет США в попытке "экономически изолировать" ее.

Напомним, Министерство финансов США 8 января ужесточило санкции против Венесуэлы. В новый список попали семь граждан страны, 23 компании и один самолет. В ведомстве сообщили, что компании и лица, которые попали в список санкций, были вовлечены в коррупционную схему, по которой использовались преимущества практики правительства Венесуэлы по обмену валюты.

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