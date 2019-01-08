Минфин США ужесточил санкции против Венесуэлы

Фото: здание Минфина США (flickr.com)

В список попали семь граждан Венесуэлы, 23 компании и один самолет

Министерство финансов США сегодня, 8 января, ужесточило санкции против Венесуэлы. В новый список попали семь граждан страны, 23 компании и один самолет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Минфина.

В ведомстве сообщили, что компании и лица, которые попали в список санкций, были вовлечены в коррупционную схему, по которой использовались преимущества практики правительства Венесуэлы по обмену валюты. В частности, они использовали "черный рынок", где обменивали валюту по более высокому курсу по сравнению с официальным. В результате этих действий было получено 2,4 млрд долларов коррупционных доходов.

Напомним, офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против 6 физических и трех юридических лиц, часть из них связаны с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Тогда Минфин США объяснил свои действия с состоянием экономики Венесуэлы. Гиперинфляция в стране к концу года составит один млн процентов, три миллиона граждан бежали в другие страны, но Мадуро и его окружение продолжает "пользоваться финансовыми схемами, чтобы замаскировать коррупцию среди правящего слоя и большие ошибки в управлении".

Ранее сообщалось, что сотрудники администрации президента США вели секретные переговоры с военными из Венесуэлы касательно свержения Николаса Мадуро.