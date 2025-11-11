Венесуэла готовится к партизанской войне на случай атаки США, - Reuters

По данным издания, правительство венесуэльского диктатора Николаса Мадуро сделало ставку на две стратегии в случае, если США пойдут в атаку. Одна из них - это "продолжительное сопротивление".

Источники издания отметили, что "продолжительное сопротивление" предусматривает партизанскую оборону. Венесуэла планирует разместить малые военные подразделения в более чем 280 точках по всей стране. Они должны будут проводить диверсии и другие действия против армии США.

Еще одна стратегия, по словам собеседников Reuters, предполагает использование разведки и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков на улицах столицы Каракаса, чтобы сделать Венесуэлу неуправляемой для иностранных сил.

Неназванные источники журналистов утверждают, что две стратегии должны будут дополнить друг друга в случае нападения США.

"Мы не протянем и двух часов в обычной войне", - сказал один из собеседников.

Еще один источник Reuters подчеркнул, что страна не "подготовлена к конфликту", несмотря на заявления правительства об обратном.

"Мы не готовы противостоять одной из самых могущественных и хорошо обученных армий в мире", - добавил он.