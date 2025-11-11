Венесуела готується до партизанської війни на випадок атаки США, - Reuters

За даними видання, уряд венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро зробив ставку на дві стратегії в разі, якщо США підуть в атаку. Одна з них - це "тривалий опір".

Джерела видання зазначили, що "тривалий опір" передбачає партизанську оборону. Венесуела планує розмістити малі військові підрозділи в більш ніж 280 точках по всій країні. Вони повинні будуть проводити диверсії та інші дії проти армії США.

Ще одна стратегія, за словами співрозмовників Reuters, передбачає використання розвідки та озброєних прихильників правлячої партії для створення заворушень на вулицях столиці Каракаса, щоб зробити Венесуелу некерованою для іноземних сил.

Неназвані джерела журналістів стверджують, що дві стратегії повинні будуть доповнити одна одну в разі нападу США.

"Ми не протягнемо і двох годин у звичайній війні", - сказав один зі співрозмовників.

Ще одне джерело Reuters підкреслило, що країна не "підготовлена до конфлікту", незважаючи на заяви уряду про зворотне.

"Ми не готові протистояти одній із наймогутніших і добре навчених армій у світі", - додав він.