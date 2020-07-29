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Венедиктова представила своего первого заместителя

Киев, Среда 29 июля 2020 12:11
Венедиктова представила своего первого заместителя
Фото: Роман Говда (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Ранее он исполнял обязанности прокурора Киева

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила своего первого заместителя - Романа Говду. Он ранее он исполнял обязанности прокурора Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Роман Говда работал в прокуратуре Житомирской области. Также был первым заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры Украины.

Занимал должность прокурора Одесской области; заместителя генерального прокурора Украины; заместителя начальника Департамента ГПУ, прокурора города Киева; начальника управления Офиса Генерального прокурора.

30 апреля 2020 года был назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева.

Отметим, что 16 декабря 2019 года прокурор Киева Роман Говда подал в отставку.

Напомним, в июле 2016 года бывший генеральный прокурор Юрий Луценко назначил Романа Говду руководителем прокуратуры Киева.

Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя, им стал Олег Кипер, который ранее занимал должность заместителя прокурора.

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