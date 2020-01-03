Венедиктова хоче збільшити кількість слідчих у ДБР у справах Майдану

Тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедиктова найближчим часом подасть на розгляд президентові нову структуру Бюро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За її словами, зараз в Бюро існує окреме слідче підрозділ, що займається розслідуванням справ Майдану. У ньому працює 25 слідчих.

Також в. о. директора Держбюро повідомила, що в ДБР вже надійшло 34 постанови про визначення підслідності у справах Майдану. Вони містять 2897 епізодів злочинної діяльності.

"Ряд виробництв стосується правоохоронців, прокурорів і суддів, які приймали незаконні рішення щодо учасників процесу, що призвело до незаконного затримання, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під варту", - додала Венедиктова.

Також, за її словами, вже відбулося перше засідання робочої групи, яка займається перекладом прокурорів у справах Майдану з Генеральної прокуратури в ДБР.

Нагадаємо, в ДБР 2 січня призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану. Ним став Олександр Буряк, який до цього обіймав посаду заступника директора Державного бюро розслідувань.

Крім того, згідно прийнятих процесуальних рішень фактично передали за підслідністю до НАБУ 20 кримінальних проваджень. Процес передачі виробництв триває.