Венедиктова хочет увеличить количество следователей в ГБР по делам Майдана

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру Ююро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По ее словам, сейчас в Бюро существует отдельное следственное подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана. В нем работает 25 следователей.

Также и.о. директора Госбюро сообщила, что в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. Они содержат 2897 эпизодов преступной деятельности.

"Ряд производств касается правоохранителей, прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, что привело к незаконному задержанию, незаконному привлечению к уголовной ответственности и взятию под стражу", - добавила Венедиктова.

Также, по ее словам, уже состоялось первое заседание рабочей группы, которая занимается переводом прокуроров по делам Майдана из Генеральной прокуратуры в ГБР.

Напомним, в ГБР 2 января назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Ним стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

Кроме того, согласно принятых процессуальных решений фактически передали по подследственности в к НАБУ 20 уголовных производств. Процесс передачи производств продолжается.