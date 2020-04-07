Венедіктова підтвердила, що зустрічалась з Портновим 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підтвердила, що зустрічалась з юристом та колишнім заступником глави адміністрації Віктора Януковича Андрієм Портновим, бо він "медійно потужна людина". Про це вона сказала в інтерв‘ю "Українській правді", передає РБК-Україна.

"Коли я була очільником ДБР, мене пов'язували не те що дуже щільно з Портновим, а просто вважали "людиною Портнова". І коли я в якомусь інтерв'ю ще зазначила про те, що Портнов виявив бажання зустрітися, одразу адвокат Порошенка написав: "От, зі мною не хоче, а з Портновим вона хоче". Я пам'ятаю. Я справді розмовляла з Андрієм Володимировичем. Від нього дуже багато до нас заяв було і в ДБР, і зараз вже звернень сюди приходить. Враховуючи те, що він медійно потужна людина, в нього дуже багато людей, які підтримують його ідеї", - сказала Венедіктова.

Вона також зазначила, що в багатьох питаннях має протилежну з Портновим позицію, зокрема, щодо його погроз на адресу прокурору Божку. Однак не дала конкретної відповіді на запитання, якою має бути відповідальність Андрія Портнова за погрози представнику прокуратури.

"Ви знаєте, тут у питанні адекватності покарання треба виходити з того, на що ми вийдемо: злочин - не злочин, порушення професійної етики чи просто людської моралі", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ввів Венедиктову до складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

До цього новий генпрокурор скасувала наказ про відновлення скандального прокурора Києва Сергія Юлдашева. Його звільнили ще у 2015 році на підставі закону про люстрацію, однак через кілька років йому вдалося через суд поновитися на посаді. Його також звинувачували в зловживанні влади та отриманні хабаря.