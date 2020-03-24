Венедиктова скасувала наказ про поновлення прокурора Києва

Фото: Сергій Юлдашев (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Люстрований прокурор Києва був поновлений на початку березня

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова скасувала наказ про поновлення люстрованого прокурора Києва Сергія Юлдашева. Про це РБК-Україна сказала речник прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, Венедиктова вчора, 23 березня, скасувала наказ про призначення прокурором Києва Сергія Юлдашева. Зараз обов'язки голови столичної прокуратури виконує перший заступник Євген Стояновський.

Нагадаємо, 10 березня Юлдашев приступив до виконання обов'язків після того, як Дніпропетровський окружний адміністративний суд відновив його на посаді 25 лютого. Надалі генпрокурор підписав наказ про призначення прокурором Києва.

Тоді ж виконуючий обов'язки генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що Юлдашев пройде атестацію. Його звільнили в 2015 році за результатами люстраційної перевірки. До цього проти нього відкривали кримінальну справу за зловживання владою та отримання хабара. На його думку, він не потрапляв під дію закону "Про очищення влади". Він також заперечував, що переслідував учасників Майдану і був причетний до узурпації влади Віктором Януковичем.

