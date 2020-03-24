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Зеленський ввів Венедиктову до РНБО

Новини » Політика     24.03.2020 - 18:52
Зеленський ввів Венедиктову до РНБО
Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Новий генпрокурор увійшла до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів генпрокурора Ірину Венедиктову в Раду національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.

Повідомляється, що сьогоднішнім указом Зеленський затвердив Венедиктову у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України. Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 17 березня 2020 року генпрокурором України вперше стала жінка. Призначення Венедиктової підтримали 269 нардепів після того, як попередній генпрокурор Руслан Рябошапка був відправлений у відставку.

Голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Рада звільнила Рябошапку з посади генпрокурора, оскільки він не виправдав надану йому довіру. Він підкреслив, що Рябошапка прийшов до Генпрокуратури з посади заступника голови Офісу президента, на якій курирував питання, пов'язані з правоохоронною діяльністю та судовою системою. Однак за півроку на посаді глави Офісу генпрокурора не домігся значних результатів.

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Новини України Володимир ЗеленськийРНБОІрина Венедіктова
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