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Венедіктова про справу Шеремета: через два місяці ми побачимо якийсь результат

Новини » Суспільство     07.04.2020 - 08:50
Венедіктова про справу Шеремета: через два місяці ми побачимо якийсь результат
Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Венедіктова вважає, що не треба було робити такого гучного брифінгу до тих пір, поки реально справа не вийшла із суду

Через два місяці ми побачимо якийсь результат по справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю "Українській правді".

Венедіктова зазначила, що справа складна і її заступник займається цим напрямком.

"Я думаю, що видно кінець. І оці два місяці, які були надані додатково… Я вважаю, що через два місяці ми побачимо якийсь результат. Сподобається він нам, чи не сподобається. Але це вже буде результат", - зазначила вона.

За її словами, не треба було робити такого гучного брифінгу до тих пір, поки реально справа не вийшла із суду.

"Можна я зараз скажу просто як людина? Мені здається, що не треба було робити такого гучного брифінгу до тих пір, поки реально справа не вийшла із суду. Тому у громадянського суспільства зіпсоване сприйняття цієї справи. Як і що воно буде - будемо бачити", - повідомила вона.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора на прохання слідчих поліції продовжив строки досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до 12 червня 2020 року.

Зокрема, слідство продовжує процес розсекречення матеріалів більше 500 негласних розшукових дій у справі про вбивстві журналіста Павла Шеремета.

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