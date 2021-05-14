Венедіктова про оскарження домашнього арешту Медведчука: скоріш за все, буде апеляція

Венедіктова зазначила, що спочатку вона хоче подивитися на мотивацію судді, який ухвалив рішення щодо Медведчука, але, скоріш за все, прокуратура буде подавати апеляцію.

"Я не вважаю, що вчора було щось таке, за що має бути соромно, чи ми чимось маємо бути незадоволені. Чи підемо в апеляцію? Подивимось. Скоріш за все, ми підемо в апеляцію, бо я впевнена в тому документі, який підготувала. Я ще подивлюся на мотивацію судді", - сказала вона.

Нагадаємо, вчора Печерський райсуд Києва відхилив клопотання прокуратури про взяття під варту Медведчука та вирішив відправити його під домашній арешт.

Як писало РБК-Україна, після цього, на Медведчука наділи електронний браслет.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера", основна тема якого - суд над Медведчуком, експерти, серед яких Олексій Данілов, Сергій Щербина, Ірина Венедіктова та інші, дають відповідь на питання, скільки в Україні російських агентів. Окрім того, ексклюзивно Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти одного з лідерів ОПЗЖ щодо державної зради. Також стане відомо, хто наступним потрапить під санкції РНБО.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 14 травня

Нагадаємо, у минулому випуску ток-шоу показали великий сюжет, у якому свідки злочину Червоної армії в селі Великий Житин 10 січня 1946 року розповіли про звірства вояків СРСР.



Також показали сам документ з архівів Служби безпеки України про злочини Червоної армії в селі Рівненської області.



Ще голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану Сергій Куніцин розповів про участь українських ветеранів Афганістану в бойових діях на Донбасі та про поїздку до Москви у 2014 році.



Ну і традиційно не обійшлося без скандалів. Тому дивіться суперечку між Нестором Шуфричем та Русланом Кошулинським про українську ідентифікацію.



Ну і дивіться, як поліція використовує електрошокери в різних країнах світу.