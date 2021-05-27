Венедіктова пояснила, чому суд не відправив Медведчука в СІЗО

Суд не відправив народного депутата Віктора Медведчука у СІЗО оскільки суддя порахував, що клопотання про його арешт було безальтернативне. Сума застави в 300 млн гривень була занадто великою для людини, чиї активи були заморожені.

"Відповім як юрист. Чи Могли ми йти безальтернативно по цій категорії. Ні, тому було клопотання про утримання під вартою з альтернативою внесення застави. Застава була дуже велика - 300 млн гривень. З іншого боку, суддя, коли мотивував рішення, сказав, почекайте, ви наклали санкції, його активи заблоковані. Коли ви ставите таку заставу, то по духу права Ви робите безальтернативне клопотання і просто хочете посадити людину під варту", - заявила вона.

Генпрокурор додала, що якби рішення судді було неправосудне, то вона б пішла до Вищої ради правосуддя.

"Суд вирішив, що оскільки ми наклали санкції на нього, то це безальтернативне. Тому суд пішов таким шляхом. Якщо щось там було неправосудно, я б пішла до Вищої ради правосуддя, але в цьому рішенні судді, підстав для цього немає", - зазначила Венедіктова.