Венедіктова: матеріали щодо Козака виділили в окреме провадження

Матеріали щодо народного депутата Тараса Козака виділили в окреме провадження із спільної з Віктором Медведчуком справи про державну зраду та замах на розграбування надр у Криму. Це пов'язано з тим, що Козак перебуває в розшуку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява генпрокурора Ірини Венедіктової.
За її словами, слідство у резонансній справі Медведчука і Козака завершено. І вже сьогодні першому відкриють доступ до матеріалів.
"Матеріали щодо іншого підозрюваного парламентарія виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, хоча основні слідчі дії щодо нього також завершені", - зазначила вона.
Нагадаємо, за даними слідства Козак перебуває за кордоном, але Офісу генерального прокурора не відомо, в якій саме країні.
У травні Службі безпеки України дозволили затримати його для приводу до суду. Саме Козака підозрюють у передачі російській стороні даних про секретний підрозділ Збройних сил України.