Венедіктова: матеріали щодо Козака виділили в окреме провадження

Матеріали щодо народного депутата Тараса Козака виділили в окреме провадження із спільної з Віктором Медведчуком справи про державну зраду та замах на розграбування надр у Криму. Це пов'язано з тим, що Козак перебуває в розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява генпрокурора Ірини Венедіктової.

За її словами, слідство у резонансній справі Медведчука і Козака завершено. І вже сьогодні першому відкриють доступ до матеріалів.

"Матеріали щодо іншого підозрюваного парламентарія виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, хоча основні слідчі дії щодо нього також завершені", - зазначила вона.