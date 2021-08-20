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Венедіктова: матеріали щодо Козака виділили в окреме провадження

Автор: РБК-Україна

Матеріали щодо народного депутата Тараса Козака виділили в окреме провадження із спільної з Віктором Медведчуком справи про державну зраду та замах на розграбування надр у Криму. Це пов'язано з тим, що Козак перебуває в розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява генпрокурора Ірини Венедіктової.

За її словами, слідство у резонансній справі Медведчука і Козака завершено. І вже сьогодні першому відкриють доступ до матеріалів.

"Матеріали щодо іншого підозрюваного парламентарія виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, хоча основні слідчі дії щодо нього також завершені", - зазначила вона.

Нагадаємо, за даними слідства Козак перебуває за кордоном, але Офісу генерального прокурора не відомо, в якій саме країні.

У травні Службі безпеки України дозволили затримати його для приводу до суду. Саме Козака підозрюють у передачі російській стороні даних про секретний підрозділ Збройних сил України.

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Ірина Венедіктова