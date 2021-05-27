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"Маємо іншу інформацію": Генпрокурор не підтвердила перебування Козака в Білорусі

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Київ, Четвер 27 травня 2021 19:28
"Маємо іншу інформацію": Генпрокурор не підтвердила перебування Козака в Білорусі Фото: Тарас Козак, підозрюваний у держзраді нардеп від ОПЗЖ (zagittya.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не підтвердила інформацію про те, що підозрюваний у державній зраді нардеп Тарас Козак перебуває в Білорусі. Однак вона не розповіла, де ж насправді зараз нардеп.

Про це йшлося в ефірі "Україна 24".

Напередодні підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук заявляв, що Козак зараз перебуває у Білорусі, однак, за словами Венедіктової, у прокуратури інша інформація.

"Остання інформація, яка до мене надходила зі ЗМІ, це пан Медведчук говорив, що він перебуває на лікарняному чи лікується в Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша, і знову ж таки... вона ще не стала предметом кримінальних проваджень", - сказала вона.

Нагадаємо, 20 травня СБУ отримала дозвіл на затримання Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді та порушенні правил ведення війни.

Після цього Козака оголосили у розшук, оскільки він не з'явився на допит. Українські правоохоронці заявляли, що Козак перебуває за межами України.

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