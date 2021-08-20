Венедиктова: материалы по Козаку выделили в отдельное производство

Материалы по народному депутату Тарасу Козаку выделили в отдельное производство из общего с Виктором Медведчуком дела о государственной измене и покушении на разграбление недр в Крыму. Это связано с тем, что Козак находится в розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, следствие по резонансному делу Медведчука и Козака завершено. И уже сегодня первому откроют доступ к материалам.

"Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены", - отметила она.