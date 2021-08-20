Венедиктова: материалы по Козаку выделили в отдельное производство

Материалы по народному депутату Тарасу Козаку выделили в отдельное производство из общего с Виктором Медведчуком дела о государственной измене и покушении на разграбление недр в Крыму. Это связано с тем, что Козак находится в розыске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой.
По ее словам, следствие по резонансному делу Медведчука и Козака завершено. И уже сегодня первому откроют доступ к материалам.
"Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены", - отметила она.
Напомним, по данным следствия Козак находится за границей, но Офису генерального прокурора не известно, в какой именно стране.
В мае Службе безопасности Украины разрешили задержать его для привода в суд. Именно Козака подозревают в передаче российской стороне данных о секретном подразделении Вооруженных сил Украины.