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Венедиктова: материалы по Козаку выделили в отдельное производство

Автор: РБК-Украина

Материалы по народному депутату Тарасу Козаку выделили в отдельное производство из общего с Виктором Медведчуком дела о государственной измене и покушении на разграбление недр в Крыму. Это связано с тем, что Козак находится в розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, следствие по резонансному делу Медведчука и Козака завершено. И уже сегодня первому откроют доступ к материалам.

"Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены", - отметила она.

Напомним, по данным следствия Козак находится за границей, но Офису генерального прокурора не известно, в какой именно стране.

В мае Службе безопасности Украины разрешили задержать его для привода в суд. Именно Козака подозревают в передаче российской стороне данных о секретном подразделении Вооруженных сил Украины.

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Ирина Венедиктова