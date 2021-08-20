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Справа Медведчука: слідство щодо держзради завершено

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 16:43
Справа Медведчука: слідство щодо держзради завершено Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У справі народного депутата Віктора Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено стадію слідства. Сьогодні йому відкриють матеріали справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення генпрокурора Ірини Венедіктової.

"Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів в державній зраді та розграбуванні національних цінностей завершено. З сьогоднішнього дня матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду", - зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що сьогодні матеріали справи відкриють Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо його соратника по "Опозиційній платформі - За життя" Тараса Козака виділено в окреме провадження у зв'язку з його розшуком. При цьому основні слідчі дії щодо нього також завершені.

Що інкримінують Медведчуку і Козаку

Видобуток нафти і газу в Криму

За даними слідства, вони разом з представниками російської влади здійснили замах на незаконний видобуток нафти і газу на території окупованого Криму. Зокрема, вони передали росіянам матеріальну і документальну базу щодо розробки родовища "Глибока" у виключній (морській) економічній зоні України.

Передбачається, що без такої допомоги Росії знадобилися б роки і величезні ресурси для освоєння ділянки з перспективними запасами на більш ніж 38 млрд гривень. Зокрема, в Криму створили "правонаступника" зареєстрованого в Україні підприємства, щоб отримати українські дозволи і технічні документи.

Передача інформації про військові формування України

Крім того, за даними слідства, Медведчук і Козак здійснювали збір інформації про місця дислокації військових формувань України та їх бойову підготовку. А також сприяли в залученні українців до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації.

"По суті вони надавали іноземній країні допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Це ніщо інше як державна зрада - діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Проект "Луч"

Також підозрювані активно брали участь в розробці так званого "Проекту "Луч". На думку експертів, проект спрямований на просування і лобіювання інтересів Росії і вигідних їй змін у внутрішній і зовнішній політиці України.

Серед інструментів програми, яку нібито власноруч редагував один з підозрюваних - формування мережі агентів впливу і лояльного до РФ прошарку населення. "Луч" мав сприяти формуванню в Україні необхідної для Росії громадської думки.

Нагадаємо, у цій справі Медведчук знаходиться під домашнім арештом до 7 вересня.

До цього українська влада ввела санкції проти нього. Зокрема, під контроль держави повернули нафтопродуктопровід, яким володіла пов'язана з Медведчуком компанія, а також було заблоковано роботу мережі АЗС Glusco. Санкції були введені за поставки нафтопродуктів на окупований Донбас.

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Віктор Медведчук держзрада Ірина Венедіктова
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