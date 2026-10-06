"Большому бизнесу нет места в Украине": в "Метинвесте" призвали пересмотреть господдержку

Украинская промышленность работает в условиях, которые невозможно заложить в обычную бизнес-модель: предприятия испытывают ракетные удары, тарифы на электроэнергию и железнодорожные перевозки растут, а экспорт в ЕС ограничивают CBAM и квоты. Для сохранения производства нужны механизмы поддержки, соразмерные масштабу крупного бизнеса, отметил Скорбун.

Производство и люди нуждаются в поддержке

По его словам, главным условием сохранения производства остается безопасность и возможность хотя бы частично прогнозировать работу.

"Ни один бизнес не закладывает в свою бизнес-модель, что по нему будут бить ракетами. Удорожание газа или снижение цен - такие риски мы учитывали. Но мы никогда не могли предположить, что будут прямые попадания, которые будут уничтожать наши основные производственные активы", - сказал Скорбун.

Отдельной проблемой он назвал сохранение персонала. Компания, несмотря на убытки, пытается удерживать специалистов там, где это возможно, поскольку восстановить кадровый потенциал после их оттока будет сложно.

"Мы выживаем все это время. Сколько можем, пытаемся удержать людей. Ведь оборудование без людей ничего не стоит", - отметил он.

На остановленной из-за российских атак "Запорожстали" работает около 8 тысяч человек - сталевары, литейщики, прокатчики, вальцовщики, машинисты локомотивов и представители других специальностей.

"Если эти люди оттуда уедут, это будет катастрофа. Потому что очень тяжело собрать такое количество специалистов", - подчеркнул Скорбун.

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Он также напомнил, что крупные промышленные предприятия остаются городо- и бюджетообразующими. В то же время, запас прочности, который позволял удерживать их в 2022-2023 годах, существенно сократился.

Лимит госпрограммы не соответствует масштабам промышленности

Одной из ключевых проблем Скорбун назвал несоответствие нынешних программ поддержки реальному масштабу потерь крупного бизнеса.

В качестве примера он привел государственную программу покрытия убытков, которая имеет лимит около 10 млн долларов на компанию. Одновременно одна доменная печь может стоить 100-150 млн долларов.

"Если нельзя компенсировать 100%, а можно 20%, это тоже решение. Оно полностью не решит проблемы, но какие-то агрегаты мы сможем отремонтировать", - пояснил Скорбун.

По его словам, восстановление одного крупного металлургического предприятия автоматически поддерживает целую цепь смежного бизнеса - ремонтные компании, поставщиков сырья, логистику и "Укрзализныцю".

"Один металлургический завод обеспечивает работой множество других предприятий, и все вокруг работают. Если государство ограничивает поддержку 10 миллионами, это фактически означает, что крупному бизнесу нет места в Украине. Думаю, этот подход нужно скорректировать", - сказал Скорбун.

Еще одним критическим фактором он назвал тарифы монополий. По словам Скорбуна, при сокращении объемов передачи электроэнергии и грузовых перевозок фиксированные расходы "Укрэнерго" и "Укрзализныци" остаются высокими, а компенсация происходит из-за повышения тарифов для предприятий, которые продолжают работать.

"У нас тарифы уже выше, чем в Польше и Словакии. Если мы пойдем дальше этой спиралью, бизнес начнет считать, есть ли смысл заходить в Украину, инвестировать, строить новые заводы. Электроэнергия, железнодорожные перевозки - есть множество факторов, которые показывают, что здесь просто дорого вести бизнес. Плюс риски. И вопрос: кто будет инвестироватьв такую экономику?" - отметил он.

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Для поддержки критической инфраструктуры в "Метинвесте" предлагают часть средств привлекать от международных партнеров.

"Например, консолидировать 500 миллионов долларов в год для "Укрзализныци", учитывая ее роль для государства. Это не только грузы, но и пассажиры, эвакуационные поезда, перевозки для Сил обороны", - сказал Скорбун.

Аналогичный подход, по его словам, нужен и для энергетической инфраструктуры - как временное решение на период войны и восстановления.

В "Метинвесте" призвали расширить доступ к рынку ЕС

В то же время, часть проблем, по мнению Скорбуна, можно решить без прямого бюджетного финансирования. Прежде всего, это касается доступа украинской металлургии к рынку ЕС, поскольку экопошлина CBAM и квоты на импорт стали ограничивают возможности украинских производителей.

"Есть вещи, которые можно сделать для бизнеса даже без денег. Если нам открыть квоты в ЕС, заработает металлургия. Пойдут заказы на руду, ферросплавы, известняки, коксующиеся угли. Так запускается экономика. А для этого Украина должна продолжать переговоры с Европейской комиссией", - сказал он.