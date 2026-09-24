Металлургические гиганты останавливаются: чем это угрожает економике, городам и УЗ

Украинская металлургия оказалась в самом глубоком кризисе за время полномасштабной войны. После ударов РФ ключевые предприятия остановились или сократили производство, а выпуск стали в августе упал на 57,3%. Но кризис выходит далеко за пределы отрасли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью "Экономической правды".

Российские удары остановили ключевые комбинаты

Наибольшие повреждения получили "Запорожсталь", "Каметсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Запорожсталь" и "Каметсталь" на сегодня полностью остановлены, специалисты оценивают масштабы повреждений и возможности восстановления.

Только по "Запорожстали" и "Каметстали" с августа было выпущено 22 баллистических ракеты, 17 из них - по запорожскому комбинату. В результате атак погибли 13 работников, еще 55 получили ранения.

В августе производство стали в Украине сократилось на 57,3% в годовом исчислении - до 277 тыс. тонн. Выпуск чугуна упал на 65,6%, проката - на 57,4%.

Добыча железной руды в первом полугодии сократилась на 18,8%, а экспорт проката - вдвое. Доля горно-металлургического комплекса в ВВП Украины снизилась с около 10,3% до полномасштабной войны до 5,5% в 2025 году.

Кризис выходит за пределы металлургии

Директор GMK Center Станислав Зинченко называет ситуацию "идеальным штормом". Кроме российских атак, на отрасль влияют:

проблемы с морской логистикой;

высокие издержки;

трудности с железнодорожными перевозками;

ограничение ЕС и CBAM.

Кризис уже распространяется за пределы самой металлургии, ведь отрасль остается одним из крупнейших источников валютной выручки Украины и обеспечивает работой около 270 тыс. человек.

В 2025 году горно-металлургический комплекс принес стране около 6,2 млрд долларов валютных поступлений.

Остановка комбинатов одновременно может увеличить зависимость от импорта. Ввоз длинного проката уже вырос на 64%, в то время как продажи украинской продукции на внутреннем рынке сократились на 7,6%.

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква отметил, что Украина может быть вынуждена больше покупать сталь у Турции, ЕС и Китая.

"Мы теряем валютную выручку и вынуждены вымывать валютные резервы на покупку импортного металла, что существенно ухудшит торговый баланс", - говорит он.

Под угрозой города, железная дорога и бюджеты

Последствия остановки комбинатов могут ощутить и смежные отрасли. В частности, речь идет о сокращении грузовых перевозок "Укрзализныци", потреблении ресурсов и загрузке предприятий, связанных с металлургией.

Отдельный риск возникает для промышленных городов, где крупные комбинаты являются ключевыми работодателями и налогоплательщиками. В 2025 году "АрселорМиттал Кривой Рог" уплатил 8,5 млрд грн налогов, "Запорожсталь" - около 4 млрд грн, а "Каметсталь" - почти 2 млрд грн.

Аналитики считают, что технически возобновление предприятий возможно, однако его целесообразность будет зависеть от ситуации. Без защиты от повторных атак вкладывать десятки миллионов долларов в ремонт становится все более рискованным.

Среди возможных шагов по поддержке отрасли Зинченко называет привлечение международного финансирования для восстановления и модернизации заводов, восстановления морской логистики, обеспечение "Укрзализныци" локомотивами, а также переговоры с ЕС по отмене квот и освобождению украинского металла от CBAM.

"Без этих мер даже относительная тишина на фронте не позволит промышленным гигантам отрасли вернуться к полноценной работе", - подытожил он.