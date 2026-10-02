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"Запорожсталь" после ударов РФ: под угрозой работа 50 тысяч человек и экономика города

17:06 02.10.2026 Пт
3 мин
aimg Сергей Новиков
"Запорожсталь" после ударов РФ: под угрозой работа 50 тысяч человек и экономика города "Запорожсталь" не работает после ударов РФ (фото: GettyImages)
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Удары РФ по украинской промышленности поставили под угрозу работу металлургических предприятий и экономическую стабильность городов, которые десятилетиями зависели от крупных заводов. Особенно сложная ситуация сложилась в Запорожье, где после массированной атаки остановилась "Запорожсталь".

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в репортаже немецкого издания Der Spiegel.

Наибольшие разрушения с времен Второй мировой

"Запорожсталь" производит чугун и сталь с 1933 года. Даже после начала полномасштабного вторжения в 2022 году доменные печи предприятия удалось снова запустить примерно через полтора месяца.

Однако после атак в 2026 году производство оказалось под угрозой полной остановки, пишет издание.

В ночь на 11 августа предприятие потерпело массированный ракетный удар. Погибли восемь работников, еще 26 были ранены. После атаки ни одна из четырех доменных печей не работала.

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"Это самые масштабные разрушения со времен Второй мировой войны", - говорит генеральный директор "Запорожстали" Тарас Шевченко.

Последствия остановки комбината

Впрочем, масштаб проблемы значительно шире самого завода, говорится в репортаже: непосредственно на "Запорожстале" работают около 8 тыс. человек. Учитывая поставщиков, логистические компании, энергетику и коммунальный сектор, предприятие обеспечивает работой около 50 тыс. человек.

Потому длительная остановка комбината будет означать потери не только для металлургии, но и для экономики всего Запорожья. Речь идет о рабочих местах, доходах предприятий-смежников и общей деловой активности в городе.

Как отмечают журналисты, ситуация является частью системного сокращения украинской металлургической базы. После 2014 Украина потеряла ряд крупных предприятий на оккупированных территориях.

"После начала полномасштабной войны были потеряны "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Поэтому значение заводов, которые оставались на подконтрольной Украине территории, постоянно росло. Теперь под угрозой оказались уже и они", - пишет издание.

Для Запорожья ситуацию усложняет близость фронта. Город регулярно подвергается ударам, в том числе управляемыми авиабомбами, а опасность постепенно приближается к промышленным и транспортным объектам.

Проблемы с портами и квотами ЕС усугубляют риски

Кроме физического разрушения заводов металлургия сталкивается еще с несколькими системными проблемами. Единственная в Украине шахта коксующихся углей прекратила работу из-за войны. Черноморские порты значительно остановили деятельность, а Европейский Союз уменьшил импортные квоты для украинской стали.

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Для "Запорожстали" ситуация особенно сложная: раньше 70% стали из Запорожья уходило на экспорт.

На фоне проблем с черноморскими портами, сокращения квот ЕС и потери источника коксующегося угля Der Spiegel ставит под вопрос будущую прибыльность такого производства, а затем - и вопрос выживания города, который потерял свое крупнейшее предприятие.

Подробнее о том, насколько сократилось производство стали и какие меры нужно принять для спасения металлургии, также читайте в материале РБК-Украина "Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики".

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