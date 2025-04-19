В Киеве и Киевской области объявили тревогу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 17:12.

В то же время в Киевской областной военной администрации проинформировали, что в регионе работают силы ПВО.

Отметим, что перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Киевской области. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко тоже об этом писал.

"Ракетная опасность, Киевская область. В небе также присутствует вражеский дрон", - сказано в его Telegram-канале.

Где объявили тревогу

По состоянию на 17:18 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киеве, а также Киевской и Донецкой областях.