Великобритания усложняет условия для получения постоянного проживания: что изменится

Лица, которые не владеют английским языком на высоком уровне или имеют проблемы с законом, не смогут получить разрешение на постоянное проживание в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам министра внутренних дел Шабаны Махмуд, те, кто претендует на статус "indefinite leave to remain" (ILR), должны будут доказать интеграцию в британское общество - работать, платить национальные взносы, участвовать в волонтерстве и не получать социальные выплаты. Также обязательным условием станет "чистое" криминальное прошлое и знание английского языка на высоком уровне.

Новые условия

Согласно предложениям, люди, которые прожили в Великобритании даже 10 лет, могут не получить разрешение на постоянное проживание, если не соответствуют новым критериям. В то же время для тех, кто делает значительный вклад в общество, предусмотрят возможность быстрого получения статуса.

Детали планируют обсудить во время консультаций позже в этом году. Ожидается, что определенные преступления автоматически будут лишать права на ILR, а за другие могут установить дополнительный срок ожидания.

Политический контекст

Предложения Махмуд рассматривают как ответ на инициативу Найджела Фараджа и его партии Reform UK, которая на прошлой неделе заявила о намерении отменить ILR для граждан вне ЕС и лишить их права на соцвыплаты, даже если статус уже предоставлен. Лидер лейбористов Кир Стармер раскритиковал эти планы, назвав их "расистскими" и "аморальными".

В правительстве отметили, что их политика отличается от радикальных предложений Reform UK: ILR останется, но с более жесткими требованиями.

Что изменится

Сейчас ILR обычно предоставляется после пяти лет проживания в стране при условии выполнения базовых условий. Этот статус является ключевым путем к получению британского гражданства и дает право на соцпомощь. Однако правительство уже анонсировало увеличение стандартного срока ожидания до 10 лет.

Махмуд заявила, что как "строгий министр внутренних дел" будет бороться за собственное видение будущего страны. Она также поделилась личной историей об опыте своей семьи и подчеркнула, что принятие мигрантов зависит от их вклада в общины.

В Совете по делам беженцев раскритиковали планы лейбористов, отметив, что требование полностью отказаться от соцпомощи создает дополнительные барьеры для беженцев.

Новые предложения объявляются на фоне роста поддержки Reform UK. По последнему опросу YouGov, эта партия может получить 311 мест в парламенте, что лишь на 15 меньше большинства.