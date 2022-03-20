Великобританія прагне посилити військову та економічну підтримку Україні, - Джонсон

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. З'ясувалося, що Великобританія прагне посилити військову підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра.

Раніше Джонсон заявляв, що Путін здійснив катастрофічну помилку вторгненням в Україну.

Також ми писали, що Джонсон назвав 2 потенційні цілі Путіна після України.

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