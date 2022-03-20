Великобритания стремится усилить военную и экономическую поддержку Украине, - Джонсон

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Выяснилось, что Великобритания стремится усилить военную поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.
В частности, Джонсон
Кроме того, л
Ранее Джонсон заявлял, что Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину.
Также мы писали, что Джонсон назвал 2 потенциальные цели Путина после Украины.
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