Великобритания стремится усилить военную и экономическую поддержку Украине, - Джонсон

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Выяснилось, что Великобритания стремится усилить военную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

Кроме того, л

Ранее Джонсон заявлял, что Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину.

Также мы писали, что Джонсон назвал 2 потенциальные цели Путина после Украины.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!