ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ЄС схвалив тимчасову торгову угоду з Британією

Брюссель, Понеділок 28 грудня 2020 13:46
ЄС схвалив тимчасову торгову угоду з Британією
Фото: засідання Ради Європи (twitter.com/SFischer_EU)
Автор: Игорь Литвиненко

Європейський союз схвалив тимчасове застосування торговельної угоди з Великобританією. Вона буде діяти на тимчасовій основі з 1 січня.

Про це Twitter повідомив представник Німеччини в Раді Європи Себастьян Фішер.

За його словами, далі документ повинні схвалити в письмовій формі. Затвердження торговельної угоди заплановано на вівторок, 29 грудня, на 15:00 за європейським часом (14:00 за Києвом).

"Посли ЄС одноголосно схвалили тимчасове застосування угоди про торгівлю і співробітництво між ЄС і Великобританією з 1 січня 2021 року", - написав Фішер.

Нагадаємо, дана угода буде діяти на тимчасовій основі до весни 2021 року, після чого повинна вступити в силу повноцінно. Це пов'язано з тим, що Європарламент не встигне пройти всі процедури.

Раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз і Великобританія в торговельній угоді домовилися зберегти безвізовий режим, нульові квоти і тарифи.

Також повідомлялося, що парламент Сполученого Королівства планує розглянути торговельну угоду з ЄС у середу, 30 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ЕвросоюзВеликобританиясделкаBrexit

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся