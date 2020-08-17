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Британія не визнає результати виборів у Білорусі

Лондон, Понеділок 17 серпня 2020 12:38
Британія не визнає результати виборів у Білорусі
Фото: Доминик Рааб (facebook.com DominicRaabMP)
Автор: Андрій Козловський

Британія буде співпрацювати з міжнародними партнерами для запровадження санкцій проти влади Білорусі

Уряд Великої Британії не визнає результати виборів у Білорусі, які виграв чинний президент Олександр Лукашенко. Вони закликають до незалежного розслідування через ОБСЄ щодо порушень на виборах, а також репресій протестувальників.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Британії Домініка Рааба.

"Світ спостерігав із жахом за насильством, яке влада Білорусі застосовувала для придушення мирних протестів, що розпочалися за фальшивими президентськими виборами. Велика Британія не визнає їхні результати", - повідомив Рааб.

Також міністр додав, що Британія буде співпрацювати з міжнародними партнерами для запровадження санкцій проти відповідальних за застосування насилля проти протестувальників та притягнення білоруської влади до відповідальності.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбуваються масові протести, які охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову набуває Лукашенко.

Додамо, чинний президент Білорусі готовий поділитися президентськими повноваженнями за декількох умов.

Крім того, у Євросоюзі підтримують вимоги протестувальників у Білорусі.

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