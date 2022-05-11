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Британія підписала оборонні гарантії з Фінляндією

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Взаємні гарантії безпеки з Фінляндією підписав прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон. Раніше таку ж угоду уклала Швеція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відтепер Фінляндія може розраховувати на британську допомогу в разі необхідності. Гарантії Сполученого Королівства, найімовірніше, стануть проміжним етапом перед вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.

"Російське вторгнення до України змінило баланс європейської безпеки, переписало нашу реальність і змінило наше майбутнє. Ми бачили кінець періоду після Холодної війни, і, на жаль, вторгнення в Україну відкрило новий розділ", – заявив Джонсон.

За його словами, російська агресія вже провалилася. На такий результат вплинули дві причини: незламний дух українського народу, який дав відсіч РФ, і консолідація світу для засудження вторгнення. Війна лише зблизила Британію з Фінляндією і Швецією, переконаний прем'єр-міністр.

До слова, Фінляндія і Швеція можуть подати заявки на вступ до НАТО вже за тиждень.

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Борис ДжонсонВеликобританіяФинляндияШвеція