UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Великобритания подписала оборонные гарантии с Финляндией

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Взаимные гарантии безопасности с Финляндией подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ранее такое же соглашение заключила Швеция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отныне Финляндия может рассчитывать на британскую помощь в случае необходимости. Гарантии Соединенного Королевства, скорее всего, станут промежуточным этапом перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

"Российское вторжение в Украину изменило баланс европейской безопасности, переписало нашу реальность и изменило наше будущее. Мы видели конец периода после Холодной войны, и, к сожалению, вторжение в Украину открыло новый раздел", – заявил Джонсон.

По его словам, российская агрессия уже провалилась. На такой результат повлияли две причины: несокрушимый дух украинского народа, давшего отпор РФ, и консолидация мира для осуждения вторжения. Война лишь сблизила Британию с Финляндией и Швецией, уверен премьер-министр.

К слову, Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО уже через неделю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис ДжонсонВеликобританияФинляндияШвеция