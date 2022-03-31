Великобританія не планує платити за російський газ в рублях, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що країна не буде буде платити за російський газ в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на theguardian .

Раніше ми повідомляли, що Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" в рублях.

Також ми писали, що ціни на газ в Європі різко зросли після указу Путіна про розрахунки в рублях.

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