Великобританія не планує платити за російський газ в рублях, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що країна не буде буде платити за російський газ в рублях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на theguardian.
Борис Джонсон сказав
Раніше ми повідомляли, що Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" в рублях.
Також ми писали, що ціни на газ в Європі різко зросли після указу Путіна про розрахунки в рублях.
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