Ціни на газ в Європі різко зросли після указу Путіна про розрахунки в рублях

Фото: ціна на газ в Європі різко зросла після указу Путіна про розрахунок в рублях (Getty Images)

Ціна газу в Європі в ході торгів на Лондонській біржі ICE піднімалася вище 1450 доларів за тисячу кубометрів. Причина різкого зростання котирувань - заяву Володимира Путіна про підписаний ним Указ про переведення оплати за блакитне паливо "недружнім" країнам в рублі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.