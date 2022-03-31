Великобритания не планирует платить за российский газ в рублях, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что страна не будет платить за российский газ в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на theguardian .

Ранее мы сообщали, что Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" в рублях.

Также мы писали, что цены на газ в Европе резко выросли после указа Путина о расчетах в рублях.

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