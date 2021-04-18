Великобританія відправить військові кораблі в Чорне море на знак солідарності з Україною - ЗМІ

Повідомляється, що введення кораблів в українські води покликано продемонструвати солідарність з Україною і союзниками по НАТО.

Надіслати в Україну планують один есмінець Type 45, озброєний зенітними ракетами і протичовновий фрегат Type 23. Вони відокремляться від авіаносної групи Королівського флоту в Середземному морі і вирушать через Босфор у Чорне море.

Їх буде підтримувати авіаносець HMS Queen Elizabeth, на борту якого знаходяться вертольоти для боротьби з підводними човнами і винищувачі-бомбардувальники F35B. Проте королівський авіаносець залишиться в Середземному морі, оскільки перебування суден такого типу в Чорному морі не дозволяється міжнародною угодою.

Також зазначається, що в разі загрози з боку Росії Великобританія буде готова направити в регіон іншу військову техніку.