Пентагон закликав Росію припинити погрожувати іноземним судам в Чорному морі

США закликали Росію припинити погрожувати іноземним військовим і державним судам в ряді районів Чорного моря. Рішення про закриття частини акваторії в районі Керченської протоки в Пентагоні назвали спробою дестабілізації України.

"Це буде ще одним прикладом кампанії з підриву і дестабілізації України. Ми закликаємо Росію припинити переслідування судів в регіоні і нарощування сил уздовж кордону з Україною і в Криму", - сказав Кірбі.

Він також заявив, що США підтверджують підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в визнаних міжнародному співтовариством кордонах, включаючи її територіальні води.

Кірбі додав, що на цьому тижні спільне чергування в Аравійському морі почали атомний авіаносець ВМС США "Дуайт Ейзенхауер" і французький авіаносець "Шарль де Голль". За його словами, авіаносна група бере участь в операції західних коаліційних сил для забезпечення безпеки судноплавства в регіоні. "Це демонструє наші можливості по спільній роботі", - додав прес-секретар.