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Пентагон закликав Росію припинити погрожувати іноземним судам в Чорному морі

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 16 квітня 2021 22:30
Пентагон закликав Росію припинити погрожувати іноземним судам в Чорному морі Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (ua.usembassy.gov)
Автор: РБК-Україна

США закликали Росію припинити погрожувати іноземним військовим і державним судам в ряді районів Чорного моря. Рішення про закриття частини акваторії в районі Керченської протоки в Пентагоні назвали спробою дестабілізації України.

Про це в ході брифінгу заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

"Це буде ще одним прикладом кампанії з підриву і дестабілізації України. Ми закликаємо Росію припинити переслідування судів в регіоні і нарощування сил уздовж кордону з Україною і в Криму", - сказав Кірбі.

Він також заявив, що США підтверджують підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в визнаних міжнародному співтовариством кордонах, включаючи її територіальні води.

Кірбі додав, що на цьому тижні спільне чергування в Аравійському морі почали атомний авіаносець ВМС США "Дуайт Ейзенхауер" і французький авіаносець "Шарль де Голль". За його словами, авіаносна група бере участь в операції західних коаліційних сил для забезпечення безпеки судноплавства в регіоні. "Це демонструє наші можливості по спільній роботі", - додав прес-секретар.

Нагадаємо, раніше НАТО закликала Росію відмовитися від обмеження судноплавства в деяких районах Чорного моря і забезпечити свободу проходу торгових судів. В альянсі назвали це рішення російської влади "невиправданим кроком".

На наміри Росії закрити частину Чорного моря відреагували і в Європейському союзі.

Крім того, тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан відреагувала на те, що Росія вирішила закрити частину Чорного моря для проведення військових навчань. За її словами, Вашингтон поділяє стурбованість України з приводу дій РФ.

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