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Великобритания отправит военные корабли в Черное море в знак солидарности с Украиной, - СМИ

Автор: Наталья Скороход

Великобритания отправит военные корабли Королевского флота в Черное море. В украинских водах они должны появиться в мае.

Об этом сообщает газета The Sunday Times, ссылаясь на источники в британском военном ведомстве.

Сообщается, что ввод кораблей в украинские воды призван продемонстрировать солидарность с Украиной и союзниками по НАТО.

Отправить в Украину планируют один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23. Они отделятся от авианосной группы Королевского флота в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море.

Их будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth, на борту которого находятся вертолеты для борьбы с подводными лодками и истребители-бомбардировщики F35B. Однако королевский авианосец останется в Средиземном море, поскольку нахождения судов такого типа в Черном море не разрешается международным соглашением.

Также отмечается, что в случае угрозы со стороны России Великобритания будет готова направить в регион и другую военную технику.

Напомним, в НАТО призвали Россию отказаться от ограничения судоходства в Черном море. Там также отметили, что не признают незаконную аннексию Крыма.

Ранее сообщалось, что США призвали Россию перестать угрожать иностранным военным в Черном море и наращивать судна возле украинских берегов.

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