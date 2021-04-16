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США занепокоєні тим, що Росія обмежила судноплавство в Чорному морі

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 16 квітня 2021 18:14
США занепокоєні тим, що Росія обмежила судноплавство в Чорному морі Фото: тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан (twitter.com USAmbOSCE)
Автор: Дмитро Левицький

Тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан відреагувала на те, що Росія вирішила закрити частину Чорного моря для проведення військових навчань. За її словами, Вашингтон поділяє занепокоєння України з приводу цих дій РФ.

Про це йдеться у заяві на сайті місії США в ОБСЄ.

Як заявила Остріан, обмеження морського руху через Керченську протоку тільки сприятиме триваючому нарощуванню військової міці Росії в Чорноморському регіоні.

Вона наголосила, що окупація та мілітаризація Криму має наслідки далеко за межами України та загрожує трансатлантичній безпеці.

"Ми засуджуємо зловживання Росії на півострові. Ми закликаємо Росію негайно припинити свою окупацію, звільнити всіх незаконно утримуваних українських в'язнів і повернути Україні повний контроль над півостровом. Крим - це Україна", - додала Остріан.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Росія закриє частину Чорного моря поблизу Керченської протоки для іноземних військових кораблів. Акваторія буде закрита з наступного тижня до жовтня 2021 року. В Україні назвали такі дії Росії грубим порушенням міжнародного права.

На наміри Росії закрити частину Чорного моря відреагували й у Європейському союзі.

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