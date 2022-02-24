США ввели санкції проти найбільших банків Росії і оточення Путіна

США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Мінфін США .

Зокрема, включені санкції проти Івана Сечіна, Сергія Іванова-молодшого та Андрія Патрушева до санкційних списків.

Іван Сечін є сином глави "Роснефти" Ігоря Сечіна, Сергій Іванов - сином ексміністр оборони, а нині спецпредставника президента Росії з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергія Іванова, А Андрій Патрушев - ексглави ФСБ, а нині секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева.

"Дані дії спрямовані на переслідування впливових росіян, що входять в ближнє коло Володимира Путіна і займають елітні посади у владі в Росії. Багато з цих осіб займають керівні посади в компаніях, підданих санкціям", - йдеться в заяві Мінфіну.

Міністерство пояснює, що син Іванова потрапив під санкції через те, що США вважають його батька найближчим союзником Путіна, а також через те, що Іванов-старший працював главою адміністрації президента РФ, віцепрем'єр і міністром оборони.Іванов-молодший займає пости глави "Алроса" і члена ради директорів "Газпромбанку".

Син Миколи Патрушева Андрій займав керівні пости в компанії "Газпром нафта" і, як зазначає Мінфін США, "працював у російському енергетичному секторі". Санкції до нього застосовані як людині, "близькій до особи, чиє майно або інтереси в майні заблоковані".

Всім фінансовим інститутам США наказано закрити кореспондентські рахунки потрапив під санкції Сбербанку протягом 30 днів, повідомило американське Міністерство фінансів.

"Мінфін наказує всім фінансовим інститутам США закрити будь-які кореспондентські. Рахунки Сбербанку протягом 30 днів", - сказано в заяві.

США вводять блокуючі санкції проти банку "Відкриття", Новікомбанку і Совкомбанку разом з дочірніми структурами, повідомило в четвер американське Міністерство фінансів.

"Ці три фінансові інститути відіграють значну роль в російській економіці, контролюючи сукупні активи на 80 мільярдів доларів", - сказано в пресрелізі.

Санкції проти них "різко обмежують" можливості критично значущих секторів російської економіки виходити на світові ринки, залучати інвестиції і використовувати американський долар, заявило міністерство.

Під санкції потрапили 12" дочок "Відкриття" і 22 структури, контрольовані Совкомбанком.

США також ввели санкції проти ВТБ. Санкции означають блокування всіх активів і рахунків кредитних організацій в доларах США і фактичну ізоляцію від доларової системи. Крім того, під санкції потрапляють дочірні структури ВТБ, в яких у держбанків є частка понад 50%.