ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Великобританія категорично проти нового перенесення терміну виходу з ЄС

Новини » Політика    28.07.2019 - 19:15
Великобританія категорично проти нового перенесення терміну виходу з ЄС
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

В уряді заявили, що Великобританія покине ЄС наприкінці жовтня "без зволікань"

Новий британський прем'єр Борис Джонсон планує припинити членство Великобританії в Європейському союзі до встановленого терміну - 31 жовтня 2019 року. Про це заявив Майкл Гоув, якому Джонсон в уряді доручив координувати Brexitв інтерв'ю газеті The Sunday Times,

За його словами, Великобританія покине ЄС наприкінці жовтня "без зволікань".

Гоув заявив, що уряд виходить з того, що домовленості, досягнуті за угодою про вихід з ЄС між попереднім прем'єром Терезою Мей і Брюсселем, не вдасться внести зміни. Вихід з ЄС без угоди стає все більш імовірним сценарієм, і ми повинні бути до цього готові", сказав Гоув.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном відмовився відновити переговори про умови Brexit. Юнкер назвав нинішній варіант договору "найкращим і єдино можливим". При цьому він заявив, що ЄС готовий проаналізувати пропозиції Джонсона на предмет їх відповідності існуючої угоди.

Джонсон висунув Євросоюзу умову щодо угоди про Brexit Трамп і Джонсон домовилися про зустріч на саміті G7 у серпні
Новини України борис джонсон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся